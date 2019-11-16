Президент России Владимир Путин поздравил Генриха Боровика с 90-летним юбилеем и пожелал ему «здоровья, бодрости и всего самого наилучшего».

Путин назвал Боровика «выдающимся представителем журналистского сообщества», а также образованным, деятельным и увлеченным человеком.

«Ваши яркие, талантливые репортажи из «горячих» точек планеты, рассказывающие о событиях, изменивших мир, интервью с известными писателями, политиками, литературные проекты всегда вызывали огромный, неподдельный интерес», - сообщается на официальном сайте Кремля.

Российский глава подчеркнул, что его работы являются подлинным эталоном профессионального мастерства.

Дмитрий Медведев присоединился к поздравлениям, отметив его «авторскую интонацию», которая вызывает «широкий резонанс».

«Среди Ваших собеседников были многие политики и писатели, оказавшие огромное влияние на ход истории XX века. Своими материалами Вы сумели доказать: люди могут быть созвучны друг другу, даже если их разделяют политические убеждения и железный занавес», - сказано в поздравлении главы Правительства, опубликованном на официальном сайте.

Генрих Боровик работал журналистом в горячих точках - Вьетнаме, Китае, Индонезии, Бирме, его очерки публиковались в журнале «Огонек».