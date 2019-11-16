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Росбанк сообщил о проблемах при операциях по картам

Светлана Головина
12:23 16.11.2019
Затруднения по проведению операций по картам коснулись клиентов банка по всей России.
Росбанк сообщил о проблемах при операциях по картам
© Фото: Anton Belitsky, Global Look Press

На территории России с пятницы, 15 ноября, все клиенты Росбанка столкнулись с трудностями при проведении любых операций по картам из-за сбоя в системе организации. Однако, представитель банка заявил, что велись плановые работы по «усовершенствованию технических средств», сообщает РБК.

По информации сотрудника банка, накануне вечером процесс работы был восстановлен, но сегодня ночью снова произошел сбой и операции опять не проходят - оплата услуг, переводы по картам  и снятие денежных средств.

Во время «наиболее низкой транзакционной активности»16 ноября с 02.00 до 04.00 банком были проведены «плановые работы по усовершенствованию технических средств», из-за чего могли наблюдаться перебои в работе карточных сервисов.

На данный момент все неполадки устранены.   

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