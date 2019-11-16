На Кубани началось прощание с Анастасией Ещенко

В Краснодарском крае начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется Олег Соколов. Отпевание началось в 11 утра в Троицкой церкви в станице Старовеличковской, где родилась девушка.

«Звезда» публикует видео из храма, где проходит прощание с 24-летней аспиранткой. В церковь пришло много людей. Похороны состоятся в час дня.

О жестоком убийстве аспирантки стало известно 9 ноября, когда из Мойки вытащили преподавателя Олега Соколова. При нем был рюкзак с отрезанными руками девушки и пистолет, в его доме обнаружили останки убитой.

15 ноября с Соколовым был проведен следственный эксперимент.

По решению суда, Соколова арестовали до 8 января 2020 года. Защита обвиняемого обжаловала его арест.