В Москве стали чаще появляться ласки

Жители Москвы стали замечать, что с приходом холодов на территории лесопарковых зон стали чаще появляться маленькие хищные млекопитающие - ласки.

«Зимой ласки держатся неподалеку от подкормочных площадок для птиц, куда часто в зимний период наведываются и мелкие мышевидные грызуны - их основная добыча», - передает «Вечерняя Москва».

Как правило, кормушки устанавливаются недалеко от тропинок и дорог, из-за чего маленьких хищников можно увидеть гораздо проще. Зачастую при появлении человека ласка начинает прятаться, но в зимний период она может подпускать человека достаточно близко.