Авторам законопроекта о домашнем насилии поступают угрозы

Авторы законопроекта о домашнем насилии получают угрозы в социальных сетях и на электронные почты. Об этом рассказала заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Депутат рассказала, что она и другие разработчики законопроекта направили заявление в федеральные силовые структуры, но в какие именно Пушкина не пояснила.

«Фактически всем людям, которые участвовали в этом законопроекте как соавторы, в соцсетях приходят угрозы», - рассказала она РБК.

По словам Пушкиной, угрозы поступали в адрес адвоката Мари Давтян, автору сети взаимопомощи для женщин #ТыНеОдна Алене Поповой и адвокату Алексею Паршину, который защищает сестер Хачатурян.

Седьмого ноября Пушкина высказалась о том, что до конца года в Госдуму намерена внести законопроект о домашнем насилии. Она уточнила, что в настоящее время проект закона дорабатывается.

На данный момент семье установлена административная ответственность за первичное совершение побоев - это штраф в размере 5-30 тысяч рублей, арест на сроком 10-15 суток либо исправительные работы на срок 60-120 часов.