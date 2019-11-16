Врач объяснил, можно ли мыться и заниматься спортом после прививки от гриппа

В 2019 году, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, врачи запланировали привить от гриппа не менее 45% жителей России. Однако вакцина, вне зависимости от производителя, имеет противопоказания, и потому медики рекомендуют соблюдать несколько правил.

Как заявила врач-терапевт Ирина Ярцева, после инъекции противогриппозной вакцины можно купаться и принимать душ. Медик уточнила, что вакцина от гриппа делается внутримышечно, то есть незначительные повреждения получает только кожа. Место прививки нельзя тереть, это может привести к появлению гематомы, сообщает aif.ru.

Впрочем, у некоторых пациентов после вакцинирования от гриппа в месте инъекции появляются болезненные ощущения. По словам врачей, это является нормальной реакцией, которая может сопровождаться общей слабостью, повышением температуры и мышечной болью. Эти симптому, как правило, свидетельствуют, что иммунная система организма начала выработку антител.

«Я рекомендую делать прививку перед выходными, чтобы можно было отдохнуть и поспать», - сказала Ярцева.

По ее словам, от спортзала и бани в этот день лучше отказаться. После вакцинации организм может сам «включать» сонливость.