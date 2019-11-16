В Белграде назвали улицу именем Героя СССР Николая Кравцова

В Белграде появилась улица, названная в честь Героя СССР Николая Кравцова, который погиб при освобождении столицы Сербии. Об этом объявил президент страны Александр Вучич на торжественной церемонии.

«Мы очень задолжали 24-летнему герою Кравцову, который погиб, освобождая Белград», - сказал Вучич.

Кроме того, президент объявил об открытии Белградского парка, который «станет одним из самых больших, современных и красивых парков Европы». Его площадь составит более 12 гектаров. Сейчас функционирует уже 2/3 его части. Улица и парк располагаются в районе «Белград на воде», который считается одним из самых дорогих и амбициозных проектов Вучича, пишет ТАСС.

Во время приема российского премьера Дмитрия Медведева на праздновании 75-летия освобождения Белграда Вучич пообещал увековечить имя Кравцова.

Николай Кравцов получил серьезное ранение в боях за Белград, когда поднял солдат в атаку во время освобождения центрального почтамта. Он умер в госпитале 18 октября 1944 года - за два дня до освобождения столицы Сербии.