Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Он призвал СМИ не тиражировать фейковую новость.
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
Российский юморист Максим Галкин отреагировал на сообщения средств массовой информации о том, что его выступления якобы отменяют. В видеообращении в Instagram он заявил, что его концерты «никто не запрещал».
«Как ездил, так и езжу», - написал он.
Юморист попросил СМИ не «тиражировать эту сенсацию». Он отметил, что все запланированные на год-полтора концерты должны состояться, и пожелал себе здоровья, а зрителям его видео посоветовал улыбаться.
Ранее во время концерта в Новосибирске Галкин поднял тему цензуры на телевидении, заявив, что «не все можно говорить с экрана», так как на ТВ вернулись «советские времена». Резонансное выступление вызвало бурное обсуждение в Сети.