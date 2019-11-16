Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

Российский юморист Максим Галкин отреагировал на сообщения средств массовой информации о том, что его выступления якобы отменяют. В видеообращении в Instagram он заявил, что его концерты «никто не запрещал».

«Как ездил, так и езжу», - написал он.

Юморист попросил СМИ не «тиражировать эту сенсацию». Он отметил, что все запланированные на год-полтора концерты должны состояться, и пожелал себе здоровья, а зрителям его видео посоветовал улыбаться.

Ранее во время концерта в Новосибирске Галкин поднял тему цензуры на телевидении, заявив, что «не все можно говорить с экрана», так как на ТВ вернулись «советские времена». Резонансное выступление вызвало бурное обсуждение в Сети.