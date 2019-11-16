Неиспользованные средства маткапитала проиндексируют

Пенсионный фонд России заявил, что неиспользованные средства материнского капитала будут проиндексированы с 1 января 2020 года.

«Вне зависимости от того, получала ли семья единовременную денежную выплату или ежемесячную денежную выплату из средств материнского капитала, остаток средств будет проиндексирован в 2020 году», - цитирует ТАСС представителя фонда.

Ранее стало известно, что правительство России в 2020 году проиндексирует материнский капитал на 3,8%, и он составит 466 тысяч рублей.

Также до 322 тысяч рублей увеличится максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет за весь период декретного отпуска.