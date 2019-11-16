Помощница Никиты Исаева подтвердила смерть экономиста
Помощница директора Института актуальной экономики Никиты Исаева - Алина Жестовская - подтвердила скоропостижную смерть экономиста, о которой ранее сообщили ряд СМИ.
«Друзья, это кошмарный сон. Но я уже не надеюсь проснуться.
И я не стану сейчас писать официальных информсообщений. Отнеситесь к этому, как к словам женщины, переживающей утрату, и только», - написала она на странице в Facebook.
«Сегодня ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе. Он очень многое делал для меня и даже в этот момент, который я пока не понимаю, как пережить, он оказался рядом со мной», - добавила Жестовская.
Помощница экономиста уточнила, что о дате и месте похорон Никиты Исаева будет сообщено позднее.
Политолог и экономист скончался в ночь на 16 ноября в поезде Тамбов - Москва, возвращаясь из командировки. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.
Никите Исаеву был 41 год.