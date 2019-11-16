Помощница Никиты Исаева подтвердила смерть экономиста

Помощница директора Института актуальной экономики Никиты Исаева - Алина Жестовская - подтвердила скоропостижную смерть экономиста, о которой ранее сообщили ряд СМИ.

«Друзья, это кошмарный сон. Но я уже не надеюсь проснуться.

И я не стану сейчас писать официальных информсообщений. Отнеситесь к этому, как к словам женщины, переживающей утрату, и только», - написала она на странице в Facebook.

«Сегодня ночью скоропостижно ушел мой любимый человек, смысл и суть всего. Мы были в этот момент вместе. Он очень многое делал для меня и даже в этот момент, который я пока не понимаю, как пережить, он оказался рядом со мной», - добавила Жестовская.