Спрос рассеялся как дым: россияне стали меньше покупать сигарет

В России заметили снижение спроса на традиционные сигареты. В период с января по октябрь 2019 года оператор фискальных данных «Платформа ОФД» проанализировал 900 тысяч касс в России. Компания заключила, что наблюдается снижение покупок сигарет на 5%. По данным платформы «Такском» - на 7 %.

Также в аптеках снижается спрос на препараты для борьбы с никотиновой зависимостью. С начала года продано на 200 тысяч упаковок меньше, чем в прошлом году.

При этом, продажи стиков для систем нагревания табака, увеличились в 4,5 раза.

Такая зависимость, уменьшение спроса на традиционные сигареты и увеличение – на электронные, говорит о том, что россияне «бросают курить» с помощью электронных средств.

«Агрессивная реклама и электронных сигарет, и тех приборов, с помощью которых происходит парение, привела к тому, что рынок сместился в сторону этих приборчиков. Поскольку с самого начала маркетинговая политика этих устройств предлагала идею их малой вредности, то это тоже играло свою "положительную" роль», - рассказал RT директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.

По словам эксперта, не стоит забывать о вреде электронных сигарет и посоветовал «бросать курить гораздо более разумно, не вдыхая никаких паров».

Зыков отметил, что уменьшение спроса на традиционные сигареты – это мировая тенденция, так как производители ищут новую площадку и способы реализации своей продукции.