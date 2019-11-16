Президента Сербии госпитализировали из-за проблем с сердцем
Александр Вучич был доставлен в Военно-медицинскую академию в отделение кардиологии.
© Фото: Predrag Milosavljevic, Xinhua, Globallookpress
Президент Сербии Александр Вучич госпитализирован в пятницу вечером, 15 ноября, в отделение кардиологии Военно-медицинской академии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию главы государства.
«Президент Александр Вучич поздно вечером 15 ноября принят в Военно-медицинскую академию из-за кардиоваскулярных проблем», - сказано в сообщении.
Других подробностей о состоянии сербского лидера не приводится.