СМИ: скоропостижно скончался директор Института актуальной экономики Никита Исаев
Как сообщает Mash, политологу стало плохо в поезде Тамбов - Москва. Ему был 41 год.
© Фото: Никита Исаев, Facebook
СМИ сообщили о скоропостижной смерти директора Института актуальной экономики Никиты Исаева. По данным Mash, политологу стало плохо в поезде Тамбов - Москва.
«Прибывшие на станцию Узуново врачи констатировали смерть - сердечно-сосудистая недостаточность и остановка сердца», - говорится в публикации.
По данным паблика, тело Исаева доставили на Павелецкий вокзал.
Никите Исаеву был 41 год.