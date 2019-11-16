Успенская поделилась впечатлениями от гастролей на Украине

Любовь Успенская свой концертный тур по Украине назвала шикарным.

На своей странице в Instagram исполнительница рассказала, что украинцы по ней явно истосковались и встретили очень тепло.

«Тур по Украине прошел шикарно! Я бы повторила. Только уже не с двумя концертами в каждом городе, а с тремя», - написала Успенская.

Певица отметила, что на Украине невероятно благодарная публика, которая подарила ей море улыбок и аплодисментов, а также силы для работы.

В свою очередь, подписчики поблагодарили ее за концерты и пригласили выступить еще.