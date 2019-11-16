Билл Гейтс снова возглавил рейтинг миллиардеров

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс занял первую строчку рейтинга миллиардеров, опередив главу Amazon Джеффа Безоса.

Общее состояние Гейтса оценивается в сумму около 110 миллиардов долларов, когда у Безоса - 109 миллиардов, пишет Bloomberg.

Стать лидером рейтинга миллиардеров Microsoft частично помог контракт на десять миллиардов долларов с Пентагоном на оказание услуг в области удаленных вычислений на 10 лет.

По информации издания, на этот контракт также претендовала корпорация Amazon.

На третьей строчке рейтинга самых богатейших людей разместился президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 103 миллиарда.