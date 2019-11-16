Водитель выпрыгнул из горящего автобуса на трассе в Прикамье
Пассажиров в автобусе не было, пострадал только водитель, который съехал в кювет и выпрыгнул из машины.
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На трассе в Прикамье загорелся микроавтобус модели Mercedes-Benz. Происшествие случилось на 86-м километре дороги Поланза - Чусовой. Возгорание произошло в моторном отсеке.
«Во время происшествия водитель съехал в кювет, сам из автобуса выпрыгнул, при этом получил травму. В настоящее время он госпитализирован. Пассажиров в автобусе не было», - пояснили aif.ru в госавтоинспекции.
Автобус сгорел полностью, в небо поднимался черный столб дыма. Кадры полыхающего автобуса выложили в социальные сети очевидцы и автолюбители, проезжающие мимо.
Вскоре прибывшие на место инцидента сотрудники МЧС потушили горящий автобус.
На данном участке затруднений в движении не наблюдается. ГИБДД устанавливает причины случившегося.