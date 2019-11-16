Водитель выпрыгнул из горящего автобуса на трассе в Прикамье

«Во время происшествия водитель съехал в кювет, сам из автобуса выпрыгнул, при этом получил травму. В настоящее время он госпитализирован. Пассажиров в автобусе не было», - пояснили aif.ru в госавтоинспекции.

Пассажиров в автобусе не было, пострадал только водитель, который съехал в кювет и выпрыгнул из машины.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.