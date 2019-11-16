Американский пограничник выстрелил в гражданина РФ

Сотрудник погранслужбы США ранил россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой. Об этом говорится в сообщении Погранично-таможенной службы США. Инцидент произошел 14 ноября.

«Около 19.15 сотрудник пограничной службы отреагировал на действия человека, подозреваемого в незаконном пересечении границы к востоку от Люквилля, штат Аризона», - говорится на сайте службы.

Отмечается, что при задержании между гражданином России и пограничником произошла физическая перепалка, в ходе которой военный выстрелил в мужчину из огнестрельного оружия.

Пострадавшего вертолетом перевезли в больницу города Феникс. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

«Сейчас он находится в больнице. Сотрудник пограничной службы не получил серьезных ранений при физическом столкновении», - уточняется в заявлении.

Имя россиянина и причину его возможной попытки пересечь границу не называют.