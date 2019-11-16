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80 тонн алюминия, стали и золота: как поднимали центральный купол на Главный храм ВС РФ

Константин Коковешников
00:58 16.11.2019
Чтобы поместить купол на центральный барабан храма - диаметром 19 метров 45 сантиметров – потребовался специальный кран.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов , ТРК Звезда

На Главный храм Вооруженных Сил РФ установили центральный купол.

Его высота - 18 метров. На его создание ушло почти 19 тонн твердого сплава алюминия, который используют при производстве самолетов и атомных подводных лодок, четыре тысячи листов стали и пять килограммов сусального золота.

От основания конструкции - так называемой пучины - вверх идут восемь стальных лент, каждая весом почти три тонны, а по сторонам - два лика Архангела Михаила и изображения Рождества Христова.

«Вместо стандартных луковок - образ русского воина. За основу всех куполов храма Воскресения Христова взят шлем Александра Невского. Хранится в Оружейной палате Московского кремля. Попал на герб Российской империи», - описал купол епископ Клинский Стефан.

Чтобы водрузить 80-тонный объект, пришлось использовать специальный кран.

«Круглосуточно более чем 40 человек трудились по его сборке. До этого в районе четырех - пяти месяцев было только проектирование купола», - рассказал заместитель руководителя дирекции по строительству храмового комплекса Евгений Григоркин.

Вскоре на храм установят еще два малых купола. Затем Предстоит установка крестов. Главный храм Вооруженных сил откроет свои двери к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

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