Ученые научились предсказывать, куда ударит молния
Искусственный интеллект может предвидеть удары молний, используя данные метеоцентра.
© Фото: pixabay.com
Ученые разработали систему, благодаря которой можно определить, в какое место ударит молния.
Сначала искусственный интеллект выявляет особенности погоды в момент шторма. Учитываются четыре параметра: атмосферное давление, температура воздуха, относительная влажность и скорость ветра. После разработка сравнивает стандартные и текущие метеорологические условия.
«В нашем методе используются данные, которые могут быть получены с любой метеостанции. Это означает, что мы можем охватить удаленные регионы, которые находятся вне радиолокационного и спутникового диапазона», - цитирует ученого Амирхосейна Мостаджаба Science Daily.
Специалисты уверены: система может предсказать место удара молнии в радиусе 30 километров.