«Дорога памяти»: Карякин рассказал о вкладе деда в победу в Великой Отечественной войне

Чемпион мира по блицу и быстрым шахматам Сергей Карякин рассказал о своем дедушке, который в 23 года, когда началась Великая Отечественная война, попал на фронт.

«На войну он пришел сперва как простой солдат, потом дослужился до старшего лейтенанта, был командиром стрелковой роты, участвовал в обороне Сталинграда», - перечислил Карякин.

Он вспоминает, что во время боевых действий его деда тяжело ранили.

«Врачи говорили ему, что воевать больше нельзя, но он, насколько мог, становился на ноги и шел воевать дальше», - поведал Карякин «Звезде».

После окончания боевых действий ветеран был награжден множеством медалей, однако, как вспоминает Карякин, его дед никогда ими сильно не гордился.

«Были медали за "Защиту Отечества", "За оборону Сталинграда", за бои в Киеве»», - добавил он.

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