Эксперт назвал «знаковым» заявление Коломойского об Украине и России

Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский ранее выступил за прекращение вооруженного конфликта на востоке страны и восстановление отношений между Украиной и Россией.

Политический эксперт Владимир Джаралла считает заявления Коломойского «знаковыми».

«Эти заявления - весьма и весьма знаковые, они показывают, что украинская сторона пусть с трудом, но возвращается к реальности. Прежде всего, потому, что это для нее самой жизненно важно», - сказал он.

Также эксперт рассказал о том, что удалось «нащупать» Коломойскому.

«Господин Коломойский и здесь что-то нащупал... На Украину со стороны США потрачено немало ресурсов, в 2014-м осуществлен успешный переворот, все вроде бы находится под контролем, только результата нет», - цитирует эксперта радио Sputnik.

По его словам, американская система сломалась: «затраты есть, прибыли нет». К тому же перспектива каких-то геополитических преимуществ тоже находится под вопросом, считает Джаралла. Комментируя заявление Коломойского, эксперт обратил внимание, что «ничего хорошего украинским олигархам российско-украинский конфликт» не принес.

Ранее украинский бизнесмен дал интервью американскому изданию, где обвинил США в «войне до последнего украинца» и продолжении конфликта. Он заявил, что Америка «заставляет Украину воевать и даже не дает на это денег».