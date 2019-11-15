Названы полезные продукты, поднимающие уровень сахара в крови

Эксперты назвали список полезных продуктов, которые способны быстро и резко повышать уровень сахара в крови из-за своего высокого гликемического индекса (ГИ) - больше 70.

По данным медицинского сообщества в группе риска оказались: картофель, морковь, кабачок, тыква, брюква, ананас, пшено, белый рис и перловка.

На первом месте среди полезных корнеплодов, повышающих уровень глюкозы, оказалась брюква, ГИ которой составляет 99 единиц.

Богатый витаминами и микроэлементами кабачок эксперты соотнесли по свойствам со сладким арбузом - 75 единиц.

Любителям картофеля рекомендуют употреблять овощ в запеченном виде, тогда как полезную для зрения морковь - в сыром (40 единиц).

Также медики отметили, что в зоне риска оказался и белый рис, польза которого оказалась минимальной для здоровья.

«В шлифованном рисе крайне мало полезных веществ, зато ГИ - 89-90. Лучше выбирать рис басмати или бурый нешлифованный рис, их индекс - всего 50» - сообщает aif.ru.

Стоит быть осторожным и при употреблении ананаса, ГИ которого 65 единиц. Несмотря на то, что он является лидером среди фруктов в вопросе по снижению веса, не стоит его употреблять в больших количествах, а тем более на голодный желудок.

Перечисленные продукты достаточно быстро расщепляются и перерабатываются в глюкозу

Важно помнить, чем быстрее повышается уровень сахара в крови, тем он быстрее и снижается, вызывая чувство голода. В результате такие резкие скачки могут привести к набору веса, проблемам с сосудами и увеличению риска развития сахарного диабета.