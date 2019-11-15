В Минкомсвязи рассказали о новинках портала госуслуг

У пользователей сайта госуслуг появился новый способ оплаты различных платежей: штрафов, пошлин, счетов, задолженностей. Помимо банковских карт, электронных денег, Apple Pay и счета мобильного телефона граждане теперь могут пользоваться сервисом Google Pay.

«Мы рады, что пользователи портала "Госуслуги" теперь могут быстро и безопасно совершать оплату с помощью Google Pay», - отметила глава Google в России Юлия Соловьева.

Вторая новинка касается мобильного приложения портала - его внешнего вида и «начинки». Минкомсвязь обещает обновленный формат приложения. Под рукой всегда будут персональные данные гражданина и документы. С помощью специального сканера, который позволит считывать QR-коды, заполнять данные банковских карт и документы будет проще. Голосовые команды облегчат поиск и навигацию внутри приложения.

Также к сервису подключат государственные органы. И планируется интегрировать суперсервисы, первый из которых «Европротокол онлайн».

Замглавы ведомства Максим Паршин рассказал, зачем «Госуслуги» непрерывно оптимизируются и развиваются.