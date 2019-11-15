Пропавшая в Крыму девочка найдена мертвой: отчим признался в убийстве

Пятилетняя девочка, которую несколько дней искали в Крыму, найдена мертвой. Отчим ребенка признался в убийстве падчерицы, показав, где спрятал тело, сообщает региональное управление СК.

Сообщение в органы о пропаже ребенка поступило 13 ноября, причем обратился за помощью сам отчим девочки, с которым она проживала.

Как рассказал следователям мужчина, якобы он уехал из дома по делам с младшим сыном, а когда вернулся, то обнаружил открытую дверь без следов взлома, девочки при этом в квартире не было.

«Поиски ребенка по селу результатов не принесли. В процессе проведения соответствующих исследований с участием экспертов Управления криминалистики была установлена причастность к исчезновению девочки ее отчима», - уточнили в ведомстве.

В убийстве мужчина признался во время допроса. После этого он показал оперативникам место, где спрятал тело падчерицы.

Следователям удалось установить, что 12 ноября подозреваемый после совершения убийства вывез тело из дома, а после, чтобы создать себе алиби, забрал документы детей из детсада и попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство.

«Однако ему этого сделать не удалось. По возвращению домой он сообщил в правоохранительные органы о безвестном исчезновении девочки», - добавили в СК.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время следователи намерены предъявить официальное обвинение.