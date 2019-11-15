«Ну, погоди!» вернется на экраны летом 2020 года
«Союзмультфильм» объявил о начале работы над новыми сериями культового мультфильма.
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На культурном форуме в Санкт-Петербурге председатель правления киностудии «Союзмультфиль» Юлиана Слащева сообщила о запуске нового цикла мультфильмов «Ну, погоди!».
«Первую серию можно будет увидеть в начале лета следующего года, после этого будет по нашему плану 26 новых серий про "Ну, погоди!"», - цитирует РИА Новости председателя.
Незадолго до этого киностудия уже представила перезапущенный вариант мультфильма «Простоквашино».