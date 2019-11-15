В Шереметьево самолет из Минска задел другой лайнер
Прилетевший в московский аэропорт из столицы Белоруссии Airbus A-320 задел самолет после посадки на рулежной полосе.
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Пассажирский самолет Airbus A-320, совершавший рейс из Минска в Москву, задел в аэропорту Шереметьево стоящий лайнер.
«При движении по рулежной полосе Airbus A-320, выполнявший рейс из Минска в Москву, задел другое воздушное судно», - передает РИА Новости слова представителя экстренных служб.
По информации источника, прилетевший из столицы Белоруссии самолет принадлежит компании «Аэрофлот».
Оба лайнера получили незначительные повреждения. Информация о пострадавших пассажирах не поступала.
Детали происшествия выясняются.