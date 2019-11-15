«На пороге хаоса»: Путин прокомментировал ситуацию в Боливии

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Боливии на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, который прошел в Южной Америке. Журналистов интересовали не только инвестиционные и экономические планы государств-стран БРИКС. Сирия, Украина, Боливия - журналистам важно было услышать мнение президента РФ по поводу острых международных конфликтов и способах их решения.

«Страна (Боливия) стоит на пороге хаоса. Есть элементы вмешательства извне. Но они всегда возникают там, где есть внутренние сложности. Представляете, возникла ситуация, когда власти нет совсем. Ну все действующие власти от нее отказались. Безвластие. Вообще напоминает Ливию», - заключил Владимир Путин.

Владимир Путин также напомнил журналистам о попытках государственного переворота в Венесуэле. В первый день саммита БРИКС стронники Гуайдо чуть было не взяли штурмом посольство страны в Бразилии.

Российский лидер отметил, что в Латинской Америке ситуация меняется очень быстро. Он выразил надежду, что здравый смысл, ответственность и понимание интересов собственных граждан возобладают над партийными амбициями политических сил.

В Боливии начались массовые беспорядки после отставки Эво Моралеса. После чего оппозиционный сенатор Жанин Аньес объявила себя главой Боливии. Российский МИД признал кандидатуру Аньес в качестве временного президента и выразил надежду на проведение новых президентских выборов.