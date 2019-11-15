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Живая надпись: юнармейцы провели флешмоб к годовщине Победы

Ирина Егорова
07:51 15.11.2019
Активисты выложили хештег #75 лет Великой Победы. В патриотической акции участвовали около двух тысяч подростков из 19 регионов страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

К 75-летию Великой Победы юнармейцы провели самый масштабный флешмоб. Более двух тысяч подростков выложили хештег «#75ЛетВеликойПобеды». Один регион выстраивал один, определенный знак, который сняли с воздуха.

«Ребята в юнармейской форме "собираются" в определенный символ. Представьте, как красиво это выглядит с высоты птичьего полета», - объяснил начальник Главного штаба «Юнармии» Роман Романенко.

«Живую надпись» юнармейцы «написали» в наиболее значимых местах в своем регионе. Например, у Петропавловской крепости в Петербурге, в Твери – на площади у обелиска Победы, в Волгограде – на Мамаевом кургане, в Ставрополе - рядом с памятником Вечной Славы. Всего в акции принимало участие 19 регионов: Севастополь, Дагестан, Адыгея, Краснодарский край, Ростовская, Ярославская, Омская, Новосибирская, Астраханская области, Москва и Санкт-Петербург.

Акцию провели совместно с Российским военно-историческим обществом и Агентством развития внутреннего туризма.

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