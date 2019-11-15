Эксперты определили, что употребление алкоголя не влияет на депрессию

В результате исследования проведенного среди подростков в Школе общественного здравоохранения имени Мейлмана при Колумбийском университете, выяснили, что количество потребления алкогольных напитков среди американских подростков резко сократилось с 1991 по 2018 годы, но в тоже время, с 2012 года, возросли симптомы депрессии.

«Наши результаты показывают, что нам необходимо переосмыслить связь между психическим здоровьем и алкоголем среди молодых людей», - заявила адъюнкт-профессор эпидемиологии в Школе общественного здравоохранения Кэтрин М. Кейс.

Для исследования были взяты данные репрезентативных опросов «Мониторинг будущего», проведенных для 58 444 учащихся 12-х классов, посещающих школу с 1991 по 2018 год.

В качестве главного критерия определения пьянства брали употребление более 5 спиртных напитков в течение последних двух недель.

Признаки депрессии измерялись на основе согласия или несогласия с утверждениями о бессмысленности или безнадежности жизни.

По заключению экспертов, взаимосвязь между алкогольной зависимостью и депрессией снизилась на 24% среди девочек и на 25% среди мальчиков, что впервые за последние 40 лет, сообщает портал Medical Xpress.