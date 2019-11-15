Не уступлю: коты не смогли поделить мясо и застыли в смешном положении

Когда котов три, а кусок мяса всего один, поделить его оказывается очень трудно. На видео запечатлено настоящее противостояние животных. Все трое вцепились в еду, стиснули зубы, и, не отпуская мясо, замерли.

Прижать уши и смотреть в глаза – главное оружие в битве. Однако есть еще и третье. Это хитрость. Пока два кота, которые стоят напротив друг друга делят мясо, третий, вероятно, устал ждать. И решил приступить к трапезе незамедлительно. Самый сообразительный кот начал жевать лакомый кусочек, во время процесса «перетягивания».