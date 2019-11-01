Горбачев предостерег Россию и Запад от новых железных занавесов

Последний президент СССР Михаил Горбачев в преддверии 30-летней годовщины падения Берлинской стены предостерег Россию и Запад от возведения новых стен как физических, так и нематериальных.

«Любая стена - это попытка закрыться от реальных проблем, не решая их, и именно поэтому я против стен. В Европе я против любых разделительных линий и железных занавесов», - передает агентство Reuters слова Горбачева.

Также он добавил, что не согласен с тем, что Россия и Запад на данный момент находятся в состоянии холодной войны.

«Между Россией и Западом сейчас нет идеологического противостояния. Зато есть экономические связи, свобода передвижения, коммуникации и культурное взаимодействие. Поэтому я убежден, что новой холодной войны можно избежать», - отметил политический деятель.

Обеспокоенность у него вызывает и отсутствие диалога нашей страны и Соединенных Штатов по вопросу ядерного вооружения. Горбачев подверг критике Дональда Трампа за выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года, в заключении которого он принимал участие.