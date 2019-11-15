Глава Приамурья назвал причины трагедии в колледже Благовещенска

Губернатор Амурской области Василий Орлов на сессии законодательного собрания в качестве одной из причин стрельбы в колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске назвал недостатки в воспитательной работе.

«Это причины, когда ребенок оказывается в некомфортной обстановке. Как следствие, происходят такие ситуации, как та, что произошла у нас вчера», - цитирует ТАСС Орлова.

Он пояснил, что зачастую преподавательское сообщество, родители, сами ученики не хотят выносить сор из избы, что впоследствии приводит к трагическим событиям.

Глава региона также обратился к депутатам с просьбой включиться в профилактику подобных ситуаций.

«Прошу вас в эту работу включиться и при посещении образовательных учреждений в обязательном порядке погружаться в эту тему, задавать вопросы и помогать нам с принятием правильных решений во избежание повторения подобных ситуаций», - сказал Орлов.

Напомним, утром 14 ноября 19-летний студент открыл стрельбу по одногруппникам из охотничьего ружья. Погиб его ровесник, еще трое ранены. После того, как на место прибыли полицейские, молодой человек покончил с собой.