Порт затопило на Сахалине из-за сильного шторма: видео



На юге Сахалина из-за сильного шторма затопило основной грузовой порт. Вода на проходной достигла отметки 50 сантиметров.

«Территория порта из-за сильного шторма в море затоплена почти до железной дороги. Однако его инфраструктура, по предварительным данным, не пострадала», - передает сообщение диспетчерской Корсаковского морского торгового порта РИА Новости.

На видео запечатлены большие волны, грузовые контейнеры стоят в воде.

Диспетчер порта отметил, что уровень воды на проходной достиг полуметра, но, по его словам, вода постепенно убывает. Пострадавших нет, все суда накануне покинули акваторию.

Штормит из-за циклона, который пришел из Кореи 14 ноября. Он принес дождь, порывистый ветер, снег и резкое похолодание. В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны рейсы, из-за наледи закрыто междугороднее автобусное сообщение.