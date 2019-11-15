В России могут запретить водку с золотыми хлопьями и ванилином

На территории стран-участниц Евразийского экономического союза с 2021 года вступает в силу новый техрегламент «О безопасности алкогольной продукции», который не предусматривает использование при производстве водки как нерастительных ароматизированных добавок, так и элементов декора.

На данный момент российский ГОСТ позволяет производителям использовать различные декоративные элемента массой не более 3 грамм - золотые и серебряные хлопья, пластинки, монеты, марки.

Также нововведение ограничит использование таких ароматических веществ, как синтетический ванилин и продукты пчеловодства, которые зачастую применяются производителями для смягчения вкуса напитка и придания новых ароматов, сообщают «Известия».

Сами производители крепкой алкогольной продукции предложили Министерству финансов внести изменения в определение водки и других спиртовых настоев.

По мнению экспертов, запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.