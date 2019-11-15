Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Прилично заработала»: раскрыт гонорар Пугачевой за концерт в Минске

Ирина Егорова
06:23 15.11.2019
Сольный концерт, приуроченный к 70-летию певицы, состоялся 2 ноября на «Минск-Арене».
«Прилично заработала»: раскрыт гонорар Пугачевой за концерт в Минске
© Фото: Genrietta Peryan Global Look Press

Алла Пугачева второго ноября дала сольный концерт на «Минск-Арене». В зале ее приветствовали 14 тысяч поклонников, которые приехали со всего мира.

Гендиректор компании Ру-концерт Евгений Морозов предположил, что примадонна «прилично заработала».

«Самый дешевый билет на шоу Пугачевой стоил около 2000 рублей. Даже по самым скромным оценкам, валовый сбор в тот вечер составил около 30 млн рублей. Из них примерно 250 тысяч евро (около 18 млн рублей) - гонорар Аллы Пугачевой», - рассуждает Морозов.

По его словам, около 12 миллионов заплатили организаторам, еще один миллион – за аренду зала.

«Кстати, у Аллы Борисовны почти на всех концертных площадках есть 40-процентная скидка на аренду» - передает его слова сайт «Комсомольской правды»

Организаторам пришлось потратиться только на билеты для певицы и на размещение Волочковой, участвующей в спектакле. Сама Пугачева проживала в одной из загородных резиденций Лукашенко.

После концерта в Минске примадонна больше не планирует выступать ближайшие 10 лет. 

После длительного перерыва, сольный концерт в Минске стал вторым. До этого певица выступала в Кремлевском дворце.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.11.2019, 22:48
Путин заявил, что Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%
Дата15.11.2019, 05:00
ВКС РФ и саперы зашли на брошенную войсками США базу в Сирии
Дата10.11.2019, 19:27
ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата14.11.2019, 11:17
Вертолет Ми-38 впервые представят за рубежом на выставке Dubai Airshow-2019
Дата14.11.2019, 12:23
Шойгу передал документы о наградах внучке погибшего в апреле 1945 года артиллериста
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:23 В стране и мире
«Прилично заработала»: раскрыт гонорар Пугачевой за концерт в Минске
05:52 В стране и мире
Видео
Врачи рассказали о состоянии раненных при стрельбе в Благовещенске
05:39 В стране и мире
Видео
Экстремальное фото: туристов смыло волной во время селфи в Исландии
05:25 В стране и мире
Крупнейшего в РФ автодилера «Рольф» выставят на продажу
05:17 В стране и мире
Моралес назвал условие возвращения в Боливию из Мексики
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Сотни потерянных танков под Прохоровкой: что на самом деле произошло на этом отрезке Курской дуги
Видео
Группа вертолетов ВКС РФ перебазирована на север Сирии из Хмеймима
Назван лучший напиток для укрепления иммунитета
Видео
Опубликовано видео охоты косаток на белую акулу
Пособие по уходу за ребенком поднимут до 322 тысяч
Видео
13-е число: под «мостом глупости» в Санкт-Петербурге застряли две машины в один день
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.