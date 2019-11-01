Чиновников по всему миру атаковали через WhatsApp

Высокопоставленные чиновники в 20 странах на пяти континентах подверглись хакерской атаке. Доступ как минимум к 1400 смартфонам получили злоумышленники, используя уязвимости в мессенджере WhatsApp.

Жертвами киберпреступления стали правительственные и военные служащие из стран-союзников США. Например, атакам подверглись индийские журналисты, ученые, юристы, сообщает агентство Reuters.

Взломщики использовали программное обеспечение, которое разработала израильская NSO Group. Как утверждает компания, ПО покупали только государственные заказчики для борьбы с терроризмом и преступностью.

Основная атака проходила в период с 29 апреля по 10 мая 2019 года. Неизвестно, кто осуществил массовую хакерскую атаку. WhatsApp подал иск против израильского разработчика хакерского инструмента NSO Group.

Ранее эксперт в области кибербезопасности сообщал об уязвимости в мессенджере WhatsApp. Хакеры отправляют вредоносный GIF-файл и получают доступ к перепискам и фотографиям на смартфоне.