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Чиновников по всему миру атаковали через WhatsApp

Ирина Егорова
05:57 01.11.2019
Служащие, в большинстве своем, являются союзниками США.
Чиновников по всему миру атаковали через WhatsApp
© Фото: Nasir Kachroo ZUMAPRESS.com Globallookpress

Высокопоставленные чиновники в 20 странах на пяти континентах подверглись хакерской атаке. Доступ как минимум к 1400 смартфонам получили злоумышленники, используя уязвимости в мессенджере WhatsApp.

Жертвами киберпреступления стали правительственные и военные служащие из стран-союзников США. Например, атакам подверглись индийские журналисты, ученые, юристы, сообщает агентство Reuters

Взломщики использовали программное обеспечение, которое разработала израильская NSO Group. Как утверждает компания, ПО покупали только государственные заказчики для борьбы с терроризмом и преступностью.

Основная атака проходила в период с 29 апреля по 10 мая 2019 года. Неизвестно, кто осуществил массовую хакерскую атаку. WhatsApp подал иск против израильского разработчика хакерского инструмента NSO Group.

Ранее эксперт в области кибербезопасности сообщал об уязвимости в мессенджере WhatsApp. Хакеры отправляют вредоносный GIF-файл и получают доступ к перепискам и фотографиям на смартфоне.

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