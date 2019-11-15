Врачи рассказали о состоянии раненных при стрельбе в Благовещенске

Жизни пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске ничего не угрожает. Об этом журналистам поведал главный врач областной клинической больницы Руслан Белоус.

Сейчас в больнице находятся двое студентов образовательного учреждения. Состояние одного из них оценивается как удовлетворительное, другой находится в тяжелом состоянии.

«Но оба компенсированные», - добавил медик.

Пострадавшие были прооперированы, за ними следят врачи.

«Угрозы для жизни на данный момент мы не видим», - констатировал Белоус.

Как стало известно РИА Новости, еще один человек, раненый при стрельбе, находится в реанимации в городской клинической больнице. Его состояние, по словам медиков, стабильно тяжелое.

Напомним, трагедия произошла утром 14 ноября. 19-летний студент открыл огонь по студентам колледжа. В результате один человек погиб, еще трое ранены.

После прибытия полицейских молодой человек покончил с собой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.