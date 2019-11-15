Экстремальное фото: туристов смыло волной во время селфи в Исландии

На пляже Рейнисфьяра в Исландии огромная волна смыла туристов в тот момент, когда они делали селфи. Видео инцидента было опубликовано в Facebook 11 ноября.

Мощный поток воды снес сразу несколько человек, которые стояли на берегу с селфи-палкой. Кадры ЧП сделал полицейский, который снимал группу туристов со скалы.

В результате один из туристов травмировал плечо и был доставлен в местный госпиталь, пишет Daily Mail.