Экстремальное фото: туристов смыло волной во время селфи в Исландии
Мощный поток воды снес сразу несколько человек, которые стояли на берегу с селфи-палкой.
© Видео: Þórólfur Sævar Sæmundsson, Facebook © Фото: Þórólfur Sævar Sæmundsson, Facebook
На пляже Рейнисфьяра в Исландии огромная волна смыла туристов в тот момент, когда они делали селфи. Видео инцидента было опубликовано в Facebook 11 ноября.
Мощный поток воды снес сразу несколько человек, которые стояли на берегу с селфи-палкой. Кадры ЧП сделал полицейский, который снимал группу туристов со скалы.
В результате один из туристов травмировал плечо и был доставлен в местный госпиталь, пишет Daily Mail.