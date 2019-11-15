Крупнейшего в РФ автодилера «Рольф» выставят на продажу

Кипрская компания Delance Ltd намерена выставить на продажу крупнейшего в России автодилера «Рольф».

Сейчас Delance Ltd управляет семья бизнесмена Сергея Петрова, объявленного в международный розыск. В настоящий момент рассматриваются вероятные сценарии продажи бизнеса.

Как рассказал представитель кипрской компании, решение передать права на «Рольф» не связаны с преследованием его владельца.

«Вопрос о продаже бизнеса рассматривался на протяжении нескольких лет и решение является взвешенным», - цитирует Forbes слова собеседника.

В июне 2019 года в дилерских центрах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге были проведены обыски. Руководство компании заподозрили в незаконных валютных операциях и выводе денежных средств за рубеж, а основателя компании Сергея Петрова объявили в международный розыск.