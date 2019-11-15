Пропускной режим в учебных заведениях Приамурья ужесточили

В учебных заведениях Приамурья ужесточили пропускной режим и усилили меры безопасности после стрельбы в колледже в Благовещенске.

Как рассказали в пресс-службе министерства образования по региону, образовательные учреждения работают в штатном режиме, кроме Амурского колледжа, в одном из корпусов которого накануне произошел трагический инцидент.

«Везде усилены меры безопасности, ужесточен пропускной режим. Теперь так будет всегда», - приводит РИА Новости слова сотрудника ведомства.

Напомним, утром 14 ноября 19-летний студент открыл стрельбу по одногруппникам из охотничьего ружья. Погиб его ровесник, еще трое ранены. После того, как на место прибыли полицейские, молодой человек покончил с собой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».