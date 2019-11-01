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Небензя назвал «шокирующими» подробности избиения дипломата РФ в Косово

Светлана Головина
05:45 01.11.2019
Постпред России при ООН оценил итоги расследования о нападении на Михаила Краснощекова и призвал Совет Безопасности наказать виновных.
Небензя назвал «шокирующими» подробности избиения дипломата РФ в Косово
© Фото: Li Muzi Xinhua Globallookpress

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, где обсуждалась ситуация с избиением в Косове российского сотрудника организации Михаила Краснощекова, назвал подробности инцидента шокирующими.

«Косовские силовики вытащили его из салона автомобиля с применением физической силы, ударили головой о водительскую дверь, нанесли ему множественные удары руками, после чего применили спецсредства и наручники», - сказал дипломат.

Он призвал Совбез ООН решительно осудить нападение на дипломата и наказать виновных в этом инцеденте.

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