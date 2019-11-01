Небензя назвал «шокирующими» подробности избиения дипломата РФ в Косово
Постпред России при ООН оценил итоги расследования о нападении на Михаила Краснощекова и призвал Совет Безопасности наказать виновных.
© Фото: Li Muzi Xinhua Globallookpress
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, где обсуждалась ситуация с избиением в Косове российского сотрудника организации Михаила Краснощекова, назвал подробности инцидента шокирующими.
«Косовские силовики вытащили его из салона автомобиля с применением физической силы, ударили головой о водительскую дверь, нанесли ему множественные удары руками, после чего применили спецсредства и наручники», - сказал дипломат.
Он призвал Совбез ООН решительно осудить нападение на дипломата и наказать виновных в этом инцеденте.