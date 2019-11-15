Опубликованы новые кадры сильного пожара в жилом доме в Москве

В ночь на 15 ноября в жилом доме на улице Удальцова в Москве, по данным источника, произошел взрыв газа, который повлек за собой возгорание. «Звезда» публикует новые кадры с места пожара.

Прибывшие к месту возгорания спасатели эвакуировали 17 жильцов с пятого по седьмой этаж. Площадь воспламенения составила 60 квадратных метров.

В 03.34 мск пожар был ликвидирован. В результате ЧП пострадали по меньшей мере два человека.

К ликвидации пожара были привлечены 27 единиц техники и 95 человек личного состава, говорится на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.