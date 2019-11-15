РФ потребовала от США вернуть Сирии места нефтедобычи

Соединенные Штаты должны вернуть Сирии ее нефтяные месторождения - действия Вашингтона в глазах сирийцев выглядят как «грабеж». Об этом заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский.

«Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия, даже если на кону такой важный для наших американских коллег ресурс, как нефть», - сказал дипломат.

Он отметил, что возврат нефтяных месторождений Сирии «стал бы реальным вкладом США в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны», пишет РИА Новости.

Примерно 90% сирийской нефтяной добычи сконцентрированы на восточном берегу Евфрата. В октябре американский лидер Дональд Трамп объявил о выводе войск США с территорий на севере Сирии, но вскоре сообщил, что часть военных останется.

По его мнению, цель США - «охранять нефть» от террористов, так как раньше нефтедобыча в этом районе была основным источником их дохода.