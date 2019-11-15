Перекрыли центр и разбили палатки: Тбилиси вновь охватили акции протеста

Сотни человек собрались у здания грузинского парламента в Тбилиси на акцию после провала принятия конституционных поправок о переходе от смешанной системы парламентских выборов к пропорциональной.

Протестанты перекрыли проспект Руставели. Движение транспорта на центральной дороге столицы Грузии парализовано.

«Звезда» публикует кадры из Тбилиси. На них видно, что люди вышли на улицы с национальными флагами. У здания парламента они разбили несколько палаток.

МВД страны призвало демонстрантом ограничиться мирным протестом.