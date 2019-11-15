Перекрыли центр и разбили палатки: Тбилиси вновь охватили акции протеста
Местные жители вышли на улицы после того, как парламент не принял поправки в Конституцию страны о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Сотни человек собрались у здания грузинского парламента в Тбилиси на акцию после провала принятия конституционных поправок о переходе от смешанной системы парламентских выборов к пропорциональной.
Протестанты перекрыли проспект Руставели. Движение транспорта на центральной дороге столицы Грузии парализовано.
«Звезда» публикует кадры из Тбилиси. На них видно, что люди вышли на улицы с национальными флагами. У здания парламента они разбили несколько палаток.
МВД страны призвало демонстрантом ограничиться мирным протестом.