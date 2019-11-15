Взрыв и пожар произошли в жилом доме в Москве

Крупный пожар произошел в жилом девятиэтажном доме на улице Удальцова, 16 в Москве. По предварительным данным, в одной из квартир произошел взрыв газа, после чего были обрушены межквартирные перегородки.

В здании загорелись балконы квартир с пятого по седьмой этаж. Площадь пожара уточняется. Источник в экстренных службах сообщил «Звезде», что в результате возгорания пострадали как минимум два человека.

Пожар частично потушен, на месте работают экстренные службы.