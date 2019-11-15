Апокалиптическое разорение: наводнение в Венеции грозит уничтожением музеям и бутикам
На восстановление города, куда продолжает поступать вода, выделили 20 миллионов евро.
© Видео: Alessio Viscardi, gente.veneta, Facebook, _venezia360_, veneziacityitaly, Instagram © Фото: veneziacityitaly, instagram
Около 80% Венеции значительно пострадало от наводнения. Об этом сообщил губернатор местности Венето Лука Дзайа.
«Мы переживаем апокалиптическое разорение», - заявил он.
Под водой оказались жилые дома, образовательные учреждения, музеи, достопримечательности и бутики. Владельцы магазинов пытаются защитить свои заведения с помощью деревянных заграждений.
В результате разгула природной стихии погибли два человека. Данные приводит телеканал Sky TG24.
По последним данным, уровень воды достиг 187 сантиметров, что стало рекордом с 1966 года. В городе введен режим ЧС. На его восстановление выделены 20 миллионов евро.