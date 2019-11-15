Апокалиптическое разорение: наводнение в Венеции грозит уничтожением музеям и бутикам

По последним данным, уровень воды достиг 187 сантиметров , что стало рекордом с 1966 года. В городе введен режим ЧС. На его восстановление выделены 20 миллионов евро.

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