Авиакомпаниям предложили ввести единые нормы провоза животных

Общероссийское объединение пассажиров предложило установить общие правила перевозки домашних животных для всех авиаперевозчиков. Соответствующее письмо уже направлено в Минтранс.

В Федеральных авиационных правилах сейчас нет конкретных требований по весу животных, которых можно брать с собой на борт, поэтому каждая авиакомпания устанавливает свои.

Средний разрешенный вес животных с учетом переноски варьируется от пяти до 12 килограммов.

Авторы инициативы предлагают разрешать пронос в салон животных в переноске по сумме трех измерений, не превышающей 115 сантиметров, и общим весом восемь килограммов - это минимальное значение нормы, пишут «Известия».

Отмечается, что авиакомпании могут увеличивать норму и тем самым получать конкурентное преимущество. Есть и другой вариант: при перевесе хозяев животных «в теле» могут попросить доплатить определенную сумму.

Такой подход позволил бы избежать неприятных случаев, таких, как недавно произошедший конфуз с котом Виктором, летевшим со своим хозяином из Риги во Владивосток.