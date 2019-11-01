Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Асад считает, что Трамп не скрывает своих намерений, всегда заявляя о них открыто.
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Президент Сирии Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США.
По его словам, американский лидер всегда открыто заявляет о своих намерениях, не скрывая их. Например, он прямо говорит о желании контролировать нефтяные месторождения.
«Он прямо говорит: "нам нужна нефть", "мы хотим избавиться от такого-то", "хотим предоставлять услуги в обмен на деньги". Такова политика США. Что может быть лучше, чем откровенный враг?» - заявил Асад в эфире Аlikhbaria.
Сирийский глава добавил, что Трамп «наиболее прозрачен» и является лучшим президентом не «из-за хорошей политики».