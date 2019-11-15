Motorola возродила культовую «раскладушку» из 2000-х

Компания Motorola презентовала новую версию одной из своих самых успешных моделей – «раскладушки» RAZR V3.

Этот телефон обладает гибким экраном и двумя дисплеями, размер которых составляет 6,2 и 2,7 дюймов, а разрешение 2142 на 876 и 800 на 600 пикселей соответственно. Как рассказали в компании, пользоваться смартфоном можно как с сложенном состоянии, так и в полноразмерном.

Устройство работает на Android 9 Pie.

Гаджет оснастили памятью на 6 гигабайт с накопителем на 128 гигабайт, а также двумя камерами - 16 и 5 мегапикселей.

Старт продаж новинки запланирован на декабрь.