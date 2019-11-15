Бузова пообещала спеть на «Евровидении»

Телеведущая и певица Ольга Бузова во время сольного концерта в Москве объявила о своих планах принять участие в международном песенном конкурсе «Евровидение».

Во время своего шоу «Под звуки поцелуев» артистка заявила, что следующую песню на английском языке исполнит уже на «Евровидении». После этого один из поклонников подарил Бузовой плюшевую игрушку, на что она заявила, что возьмет ее на конкурс, пишет teleprogramma.pro.

В следующем году «Евровидение» пройдет в Роттердаме. Пока неизвестно, кто будет представлять Россию на конкурсе.